Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре
Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Спортсмен финишировал с результатом 47,88 секунды, побив рекорд соревнований.
Вторым стал венгр Себастьян Сабо (48,53), третье место занял Санто Кондорелли из Италии (48,72).
Ранее Морозов выиграл заплыв на 50 м на спине.
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