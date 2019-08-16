Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

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Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре.
Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Спортсмен финишировал с результатом 47,88 секунды, побив рекорд соревнований.

Вторым стал венгр Себастьян Сабо (48,53), третье место занял Санто Кондорелли из Италии (48,72).

Ранее Морозов выиграл заплыв на 50 м на спине.

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