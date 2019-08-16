Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре.

© Александр Вильф

РИА Новости

Спортсмен финишировал с результатом 47,88 секунды, побив рекорд соревнований. Вторым стал венгр Себастьян Сабо (48,53), третье место занял Санто Кондорелли из Италии (48,72). Ранее Морозов выиграл заплыв на 50 м на спине.