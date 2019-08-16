Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика

Голкипер «Ливерпуля» Адриан повредил лодыжку во время празднования победы над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на слова главного тренера красных Юргена Клоппа.

Он отметил, что вратаря травмировал болельщик во время празднования. Фанат поскользнулся, когда выбежал на поле, и случайно ударил Адриана по лодыжке.

После этого нога испанца распухла, и теперь Адриан может пропустить игру второго тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном».

Основной голкипер «Ливерпуля» Алисон также травмирован. Он повредил икроножную мышцу в первом туре чемпионата Англии, в котором мерсисайдцы разгромили «Норвич».

Ранее форвард «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.