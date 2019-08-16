Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика

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Голкипер «Ливерпуля» Адриан повредил лодыжку во время празднования победы над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика
  • © Seskimphoto, via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на слова главного тренера красных Юргена Клоппа. 

Он отметил, что вратаря травмировал болельщик во время празднования. Фанат поскользнулся, когда выбежал на поле, и случайно ударил Адриана по лодыжке.

После этого нога испанца распухла, и теперь Адриан может пропустить игру второго тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном». 

Основной голкипер «Ливерпуля» Алисон также травмирован. Он повредил икроножную мышцу в первом туре чемпионата Англии, в котором мерсисайдцы разгромили «Норвич».

Ранее форвард «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

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