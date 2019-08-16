Экс-футболист «Локомотива» Тарасов: не люблю Америку

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своих планах на будущее.

«Вариант с «Крыльями» был, но ещё до операции. Сейчас никакой конкретики. Вообще бы с удовольствием сейчас заключил контракт, чтобы просто тренироваться с командой. А зарплату можно начать получать с того момента, как я вернусь на поле. Рассматриваю любые варианты», — цитирует хавбека «Чемпионат».

По словам футболиста, у него были варианты перейти в команду из другой страны и не исключено, что такая возможность ещё появится. При этом он отметил, что не хотел бы уходить в клуб из США.

«Я не люблю Америку. Меня туда вообще не тянет. Максимум — слетал бы на хоккей или баскетбол. Не сказал бы, что в этом есть какая-то политическая позиция. Просто не нравится — не знаю почему», — сказал Тарасов.

Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

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