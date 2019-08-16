СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако»

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Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1.
СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако»
  • © Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Soccer Link, игрок уже ведёт переговоры с монегасками. Отмечается, что «Монако» готов предложить ему контракт на €7 млн в год.

В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с футболистом «Интера» Икарди.

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