СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако»
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- globallookpress.com
Как сообщает Soccer Link, игрок уже ведёт переговоры с монегасками. Отмечается, что «Монако» готов предложить ему контракт на €7 млн в год.
В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с футболистом «Интера» Икарди.