СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1.

Как сообщает Soccer Link, игрок уже ведёт переговоры с монегасками. Отмечается, что «Монако» готов предложить ему контракт на €7 млн в год.

В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с футболистом «Интера» Икарди.