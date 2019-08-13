СМИ: «Ювентус» согласовал контракт с футболистом «Интера» Икарди

Туринский футбольный клуб «Ювентус» близок к приобретению нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, игрок уже согласовал контракт с действующими чемпионами Италии. Отмечается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет, а зарплата форварда составит €8 млн в год с бонусами.

В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет в «Ювентус», но его жена настаивает на переходе в «Наполи».