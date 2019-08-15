Дзюба составил сборную своей мечты

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.

В качестве вратаря форвард выбрал экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. В защиту Дзюба отправил бразильца Кафу, а также итальянцев Алессандро Несту, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини.

Это действительно легендарно. Дзюба собрал сборную всех времен pic.twitter.com/Zv5vfDpiXN — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2019

Из полузащитников нападающий остановил свой выбор на Зинедине Зидане и Микаэле Лаудрупе.

В атаку Дзюба взял бы Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роналдо и Златана Ибрагимовича.

Ранее УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку сезона-2018/19.