Дзюба составил сборную своей мечты

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.
Дзюба составил сборную своей мечты
  • © Михаил Докудовский
  • РИА Новости

В качестве вратаря форвард выбрал экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. В защиту Дзюба отправил бразильца Кафу, а также итальянцев Алессандро Несту, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини.

Из полузащитников нападающий остановил свой выбор на Зинедине Зидане и Микаэле Лаудрупе. 

В атаку Дзюба взял бы Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роналдо и Златана Ибрагимовича.

Ранее УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку сезона-2018/19.

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