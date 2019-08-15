Авербух о Звёздном уикенде в фигурном катании: Туктамышева не придумала ничего нового

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух высказался об идее Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог Звёздного уикенда НБА.
Авербух о Звёздном уикенде в фигурном катании: Туктамышева не придумала ничего нового
  • РИА Новости

«На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала. Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительского интереса, и история не получила продолжения», — заявил Авербух в интервью RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил желание принять участие в Звёздном уикенде в фигурном катании.

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