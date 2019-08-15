Морозов и Симонова принесли России две золотые медали на этапе КМ по плаванию
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
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Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 21,27 секунды. Вторым стал американец Эндрю Майкл (21,78), третьим — итальянец Санто Кондорелли (22,21).
Симонова стала обладательницей награды наивысшей пробы, проплыв 200 м брассом за 2:25,65. Второе место заняла представительница США Брейя Ларссон (2:28,75), третье — Пхиангхван Павапотако из Таиланда (2:33,67).
Ранее сообщалось, что пловец Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Китае.