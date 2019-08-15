Морозов и Симонова принесли России две золотые медали на этапе КМ по плаванию

Российские пловцы Владимир Морозов и Виталина Симонова стали победителями этапа Кубка мира на дистанциях 50 м вольным стилем и 200 м брассом соответственно.

© Kenjiro Matsuo/AFLO

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Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 21,27 секунды. Вторым стал американец Эндрю Майкл (21,78), третьим — итальянец Санто Кондорелли (22,21). Симонова стала обладательницей награды наивысшей пробы, проплыв 200 м брассом за 2:25,65. Второе место заняла представительница США Брейя Ларссон (2:28,75), третье — Пхиангхван Павапотако из Таиланда (2:33,67). Ранее сообщалось, что пловец Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Китае.