Морозов и Симонова принесли России две золотые медали на этапе КМ по плаванию

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Российские пловцы Владимир Морозов и Виталина Симонова стали победителями этапа Кубка мира на дистанциях 50 м вольным стилем и 200 м брассом соответственно.
Морозов и Симонова принесли России две золотые медали на этапе КМ по плаванию
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 21,27 секунды. Вторым стал американец Эндрю Майкл (21,78), третьим — итальянец Санто Кондорелли (22,21).

Симонова стала обладательницей награды наивысшей пробы, проплыв 200 м брассом за 2:25,65. Второе место заняла представительница США Брейя Ларссон (2:28,75), третье — Пхиангхван Павапотако из Таиланда (2:33,67).

Ранее сообщалось, что пловец Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Китае.

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