Агент намекнул, что Барбашёв может вернуться в Россию

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Агент российского хоккеиста Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн заявил, что его клиент может покинуть «Сент-Луис Блюз» и рассматривает предложения по обе стороны океана.
Агент намекнул, что Барбашёв может вернуться в Россию
  • Reuters

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашёву. В настоящий момент игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры, по обе стороны океана», — цитирует Мильштейна РИА Новости.

В прошлом сезоне Иван Барбашёв стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин всегда будет говорить то, что думает.

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