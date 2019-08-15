Агент намекнул, что Барбашёв может вернуться в Россию

Агент российского хоккеиста Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн заявил, что его клиент может покинуть «Сент-Луис Блюз» и рассматривает предложения по обе стороны океана.

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашёву. В настоящий момент игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры, по обе стороны океана», — цитирует Мильштейна РИА Новости.

В прошлом сезоне Иван Барбашёв стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин всегда будет говорить то, что думает.