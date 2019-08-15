Быков: Панарин всегда будет говорить то, что думает

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал заявление игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с критикой в адрес российской власти и президента страны Владимира Путина.

«Артемий всегда будет резать правду-матку и говорить только то, что думает. Несмотря ни на что. С ним можно спорить. Однако если Панарин имеет своё мнение, то он будет его высказывать. Правду говорят лишь люди, уверенные в себе. И сразу видно, что это — личность», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

В своём интервью Артемий Панарин заявил, что ситуация в России на данный момент не слишком отличается от 90-х годов ХХ века, а из городов развиваются только Москва и Санкт-Петербург.

Ранее Обляков заявил, что хотел бы познакомиться с Панариным.