Обляков заявил, что хотел бы познакомиться с Панариным

Футболист московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о своём желании познакомиться с хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Панарин мне интересен как человек. Я в Instagram на него подписан, читаю некоторые его интервью. Он просто парень, такой же, из деревни. Даже в интервью может что-то сказать и не париться. Панарин говорит то, что думает», — сказал Обляков в интервью Sport24.

Также футболист ЦСКА не стал комментировать последнее интервью Панарина, в котором хоккеист раскритиковал политический строй в России.

Ранее сообщалось, почему ЦСКА нужно было разрешить Чалову перейти в АПЛ.