Клопп остался доволен работой женской бригады арбитров на матче за Суперкубок УЕФА

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После завоевания Суперкубка УЕФА главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал работу бригады арбитров матча с «Челси» во главе с француженкой Стефани Фраппар — первой женщиной, обслуживавшей титульный поединок международного турнира под эгидой УЕФА среди мужских команд.
Клопп остался доволен работой женской бригады арбитров на матче за Суперкубок УЕФА
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«После матча я сказал арбитрам, что если бы футболисты «Ливерпуля» играли так же хорошо, как они судили, мы разгромили бы «Челси» со счётом 6:0. Они провели действительно очень хороший матч», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

По словам Клоппа, Фраппар и её помощницы сумели справиться с давлением, которое оказывалось на них в исторический для европейского футбола момент.

«Арбитры сохраняли спокойствие и делали именно то, что должны были — решали судьбу каждого следующего игрового эпизода. Я отношусь к Фраппар с огромным уважением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

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