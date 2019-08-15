Клопп — о завоевании Суперкубка УЕФА: «Ливерпуль» может и должен играть лучше

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Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал игру своих подопечных в матче за Суперкубок УЕФА с соотечественниками из «Челси», который состоялся в турецком Стамбуле и завершился победой «красных» в серии пенальти.
Клопп — о завоевании Суперкубка УЕФА: «Ливерпуль» может и должен играть лучше
  • © Tim Vizer/dpa
  • globallookpress.com

«Мы можем и должны играть лучше. Но самым важным в матче с «Челси» был итоговый результат — мы отыскали путь к победе, и это прекрасно. Завоевание Суперкубка УЕФА — это серьёзное достижение, и все мы гордимся им», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

По словам Клоппа, перед поединком с «Челси» он интересовался у футболистов «Ливерпуля», как болельщики в Англии относятся к Суперкубку УЕФА.

«Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон сказали мне, что это значимый трофей. И это здорово, ведь всё, что мы делаем, мы делаем для наших болельщиков. За последние несколько месяцев мы принимали участие в трёх финалах и завоевали два титула. Нам нужно продолжать в том же духе и стремиться к новым победам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

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