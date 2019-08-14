Рублёв победил Вавринку на турнире в Цинциннати и ожидает встречи с Федерером

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Россиянин Андрей Рублёв победил швейцарца Стэна Вавринку во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

В третьем круге турнира 21-летний Рублёв сыграет против третьей ракетки мира, 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.

Ранее Мария Шарапова уступила Эшли Барти и покинула турнир в Цинциннати.

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