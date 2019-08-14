СМИ: Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба
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Как сообщает журналист Диего Торрес, Зинедин Зидан может покинуть мадридский «Реал». По информации источника, француз раздосадован сорвавшимся трансфером Поля Погба, так как он лично обещал соотечественнику переход в королевский клуб. Президент клуба Флорентино Перес не выполнил практически ничего из того, что обещал наставнику команды.
Зиденин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. За это время француз трижды выиграл Лигу чемпионов, после чего покинул команду. В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича.