СМИ: Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть занимаемую должность.
СМИ: Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба
  • © Fotografo01/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Диего Торрес, Зинедин Зидан может покинуть мадридский «Реал». По информации источника, француз раздосадован сорвавшимся трансфером Поля Погба, так как он лично обещал соотечественнику переход в королевский клуб. Президент клуба Флорентино Перес не выполнил практически ничего из того, что обещал наставнику команды.

Зиденин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. За это время француз трижды выиграл Лигу чемпионов, после чего покинул команду. В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича.

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