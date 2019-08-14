Жена Мамаева навестила футболиста в колонии

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, навестила своего супруга, который отбывает наказание в колонии города Алексеевки Белгородской области за драки в центре Москвы.

Об этом Мамаева сообщила в своём аккаунте в Instagram.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее сообщалось, что в колонии предоставят положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.