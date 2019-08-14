Фанаты ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика «Спартака»

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Фанаты московского ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП известного болельщика столичного «Спартака».
Фанаты ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика «Спартака»
  • РИА Новости

«После серьёзной аварии в Ростовской области умер представитель красно-белого лагеря Алексей Бахыт. В мае он пробил 500-й выезд за свою команду. С учётом сборной пробил более 530 выездов. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на странице клуба болельщиков армейцев в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте также отмечается, что смерть Бахыта является большой утратой для российского фан-движения.

Болельщик «Спартака» попал в аварию по дороге из Грозного в Москву после матча с «Ахматом» и впал в кому. 14 августа стало известно о его смерти.

Фан-клуб красно-белых «Фратрия» также выразил свои соболезнования.

Ранее Лев Лещенко рассказал, когда болельщики «Динамо» вернутся на стадион.

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