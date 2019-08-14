Полумарафон «Лужники» пройдёт в Москве 18 августа

В Москве 18 августа пройдёт полумарафон «Лужники» — второй по числу участников массовый старт на 21,1 км в России.

На дистанции участники забега смогут насладиться видами Крымского моста, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя и Кремля.

В день соревнования с 6:30 до 13:00 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлёвская, Раушская и Космодамианская набережные будут закрыты для движения машин.

Старт забега назначен на 8:30 утра.

В этом году организаторы перенесли старт на более раннее время, чтобы участники избежали жары и преодолели дистанцию в комфортных условиях.

По традиции вместе с бегунами в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.

На финише все участники получат памятные медали, выполненные в фирменном стиле забега.

Каждый год организаторы размещают на медалях значимое событие из истории легендарного Олимпийского комплекса «Лужники».

В стартово-финишном городке, открытом для всех желающих, можно будет поддержать бегунов и принять участие в развлекательных мероприятиях от партнёров.

Накануне основного старта, 17 августа, организаторы проведут детский забег на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. В забеге примут участие бегуны от 0 до 14 лет. Каждый участник получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнёров и настоящую медаль на финише.