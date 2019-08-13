СМИ: «Тоттенхэм» предлагает Эриксену новый контракт с увеличенной зарплатой

Лондонский «Тоттенхэм» предпринимает попытку удержать в команде датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Как сообщает Daily Mail, «Тоттенхэм» намерен предложить Кристиану Эриксену новый контракт с зарплатой €11,3 млн в год. В настоящее время датчанин зарабатывает €4,5 млн в год. По информации источника, футболист хотел бы иметь в контракте фиксированную сумму выкупа и может отклонить это предложение.

Контракт Кристиана Эриксена истекает в 2020 году. Футболист выражал желание покинуть лондонский клуб.

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