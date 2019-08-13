Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча
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«Я не считаю, что за ошибку меня станут критиковать в два раза сильнее. Разница между женщиной и мужчиной — арбитрами не так велика, поскольку они работают с людьми. Само качество футбола мужской и женской команд, конечно, различается, но правила для всех одинаковы», — цитирует арбитра ТАСС.
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».
Ранее стало известно, кто прокомментирует матч Суперкубка УЕФА.