Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча

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Французский арбитр Стефани Фраппар, назначенная на матч Суперкубка УЕФА, не боится критики за возможные ошибки во время игры.
Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча
  • © Jonathan Moscrop, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я не считаю, что за ошибку меня станут критиковать в два раза сильнее. Разница между женщиной и мужчиной — арбитрами не так велика, поскольку они работают с людьми. Само качество футбола мужской и женской команд, конечно, различается, но правила для всех одинаковы», — цитирует арбитра ТАСС.

В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».

Ранее стало известно, кто прокомментирует матч Суперкубка УЕФА.

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