Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча

Французский арбитр Стефани Фраппар, назначенная на матч Суперкубка УЕФА, не боится критики за возможные ошибки во время игры.

«Я не считаю, что за ошибку меня станут критиковать в два раза сильнее. Разница между женщиной и мужчиной — арбитрами не так велика, поскольку они работают с людьми. Само качество футбола мужской и женской команд, конечно, различается, но правила для всех одинаковы», — цитирует арбитра ТАСС.

В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».

Ранее стало известно, кто прокомментирует матч Суперкубка УЕФА.