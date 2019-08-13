Райкконен признался, что был пьян на церемонии ФИА в Санкт-Петербурге

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Финский пилот команды «Формулы-1» Alfa Romeo Кими Райкконен заявил, что напился перед выходом на сцену на церемонии вручения призов Международной федерации автоспорта (ФИА) в Санкт-Петербурге, которая проходила в декабре 2018 года.
Райкконен признался, что был пьян на церемонии ФИА в Санкт-Петербурге
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

«Это было так скучно, что напиться было лучшим выбором. Может, они специально позвали меня ради развлечения. Реакция жены? Да всё было нормально. Она многое пережила со мной. ФИА меня пригласила, так что это была не моя вина. Им было не за что злиться на меня, ничего плохого не случилось», — цитирует пилота Motorsport-Total.

Финский гонщик добавил, что для него важно жить так, как ему нравится.

Ранее сообщалось, почему вместо Квята на повышение в Red Bull пошёл его напарник Албон.

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