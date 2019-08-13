Генменеджер «Флориды» похвалил Бобровского

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон высоко оценивает рабочую этику новичка команды — российского вратаря Сергея Бобровского.

«Мы бы не взяли на себя такие обязательства по отношению к Бобровскому, если бы не считали, что он способен и дальше играть на столь высоком уровне. Его отношение к делу, рабочая этика не имеют равных», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

Сергей Бобровский перешёл во «Флориду» на правах свободного агента, подписав семилетний контракт на сумму $70 млн.

Ранее сообщалось, что российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ.