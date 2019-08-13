Валуев: добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксёров

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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, могут ли украинские спортсмены поехать без делегации на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.

«Определяющим фактором станет то, решатся ли украинские боксёры отправиться в Россию. Главное — не деньги и желание, а вопрос, что с ними будет дальше. Добровольная поездка, как они говорят, в страну-агрессор может автоматически поставить крест на карьере атлета», — сказал Валуев в интервью RT.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что украинские боксёры являются одними из самых титулованных и знаменитых в мире.

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