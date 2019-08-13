Свищёв: украинские боксёры одни из самых титулованных и знаменитых в мире
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- РИА Новости
«Иногда мне кажется, что финансовые проблемы Министерства спорта Украины пытаются прикрыть с помощью политики. Отправить боксёров в Россию — не такие большие деньги, билеты в Австралию были бы гораздо дороже. Местные спортсмены — одни из самых титулованных и знаменитых в мире. У них есть шанс достойно выступить на чемпионате и прославить свою державу. Отказ государства оплачивать это — удар по своей стране и атлетам», — заявил Свищёв в интервью RT.
Ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о нежелании Украины отправлять боксёров на ЧМ в Россию