Свищёв: украинские боксёры одни из самых титулованных и знаменитых в мире

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв выразил мнение, что Украина отказывается отправлять своих спортсменов на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург из-за возможных финансовых проблем у Министерства спорта страны.
Свищёв: украинские боксёры одни из самых титулованных и знаменитых в мире
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Иногда мне кажется, что финансовые проблемы Министерства спорта Украины пытаются прикрыть с помощью политики. Отправить боксёров в Россию — не такие большие деньги, билеты в Австралию были бы гораздо дороже. Местные спортсмены — одни из самых титулованных и знаменитых в мире. У них есть шанс достойно выступить на чемпионате и прославить свою державу. Отказ государства оплачивать это — удар по своей стране и атлетам», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о нежелании Украины отправлять боксёров на ЧМ в Россию

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