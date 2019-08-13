Свищёв: украинские боксёры одни из самых титулованных и знаменитых в мире

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв выразил мнение, что Украина отказывается отправлять своих спортсменов на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург из-за возможных финансовых проблем у Министерства спорта страны.

«Иногда мне кажется, что финансовые проблемы Министерства спорта Украины пытаются прикрыть с помощью политики. Отправить боксёров в Россию — не такие большие деньги, билеты в Австралию были бы гораздо дороже. Местные спортсмены — одни из самых титулованных и знаменитых в мире. У них есть шанс достойно выступить на чемпионате и прославить свою державу. Отказ государства оплачивать это — удар по своей стране и атлетам», — заявил Свищёв в интервью RT.

Ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о нежелании Украины отправлять боксёров на ЧМ в Россию