В Госдуме прокомментировали отказ Украины посылать делегацию на ЧМ по боксу в Россию

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ Украины посылать свою делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.
В Госдуме прокомментировали отказ Украины посылать делегацию на ЧМ по боксу в Россию
  • РИА Новости

«Все, а прежде всего украинские спортсмены, устали от всевозможных политических катаклизмов. Это уже не первый случай, когда их выступление на территории России находится под угрозой», — заявил депутат в интервью RT.

Он также выразил удивление от действий украинской стороны, так как подобные инциденты, по его мнению, негативно сказываются именно на спортсменах.

«Атлет всю свою жизнь мечтает принимать участие в первенствах Европы и мира. Какая разница, какие отношения между государствами — он обязан отстаивать честь своей страны на международных стартах. Таким решением руководство ФБУ делает хуже только своим боксёрам», — сказал Свищёв.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует отправлять официальную делегацию на ЧМ по боксу в России.

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