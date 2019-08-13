СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Интера»

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере форварда миланского «Интера» Габриэла Барбозы.

Об этом сообщает Mercato365.

По информации издания, на игрока также претендуют испанские «Севилья» и «Вильярреал».

На данный момент нападающий выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго».

До этого в СМИ появилась информация, что Барбозой интересовался столичный клуб «Динамо», который предлагал за переход аргентинца от €12 до €15 млн с бонусами. Тем не менее сумма не устроила итальянца.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Бибраса Натхо.