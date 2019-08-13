СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Интера»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере форварда миланского «Интера» Габриэла Барбозы.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Интера»
  • © Richard Callis/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mercato365.

По информации издания, на игрока также претендуют испанские «Севилья» и «Вильярреал».

На данный момент нападающий выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго».

До этого в СМИ появилась информация, что Барбозой интересовался столичный клуб «Динамо», который предлагал за переход аргентинца от €12 до €15 млн с бонусами. Тем не менее сумма не устроила итальянца.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Бибраса Натхо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить