Шомуродов посвятил свой гол футболистам «Пахтакора», которые погибли 40 лет назад

Узбекский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов посвятил свой гол в матче с «Крыльями Советов» (1:0) погибшим в авиакатастрофе игрокам «Пахтакора».

«Мне все мои голы нравятся. Особенно когда моя команда выигрывает. Поэтому мяч в ворота «Крыльев» был особенно важен. Свой гол я посвящаю «Пахтакору», — цитирует Шомуродова «Матч ТВ».

11 августа 1979 года самолёт с футболистами ташкентского «Пахтакора» столкнулся с другим самолётом над украинским городом Днепродзержинском. Погибли 14 футболистов, тренер, доктор и администратор команды. Общее количество жертв авиакатастрофы составило 178 человек.

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