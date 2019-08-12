Кудерметова обыграла Перу в первом круге турнира WTA в Цинциннати

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Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Бернардой Перой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
Кудерметова обыграла Перу в первом круге турнира WTA в Цинциннати
  • © Lu Yang/Xinhua
  • globallookpress.com

Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Кудерметовой.

В следующем круге соревнований россиянка сыграет с победительницей пары Ребекка Петерсон — Йоханна Конта.

Ранее сообщалось, что Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open.

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