Кудерметова обыграла Перу в первом круге турнира WTA в Цинциннати
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Бернардой Перой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
- © Lu Yang/Xinhua
- globallookpress.com
Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Кудерметовой.
В следующем круге соревнований россиянка сыграет с победительницей пары Ребекка Петерсон — Йоханна Конта.
Ранее сообщалось, что Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube