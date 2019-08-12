Медведев заявил, что покупка Малкома стала причиной продажи Джорджевича

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продажу черногорского форварда Луки Джорджевича в московский «Локомотив».

«Главный фактор, почему у Джорджевича не вышло закрепиться в «Зените», — это конкуренция. У нас играют Дзюба, Азмун, Дриусси. Приход Малкома, который тоже является легионером, однозначно привёл нас к выводу, что Джорджевичу будет тяжело проявить себя и попадать в заявку на игру, выходить на поле», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Генеральный директор «Зенита» добавил, что переход сильного игрока в состав прямого конкурента делает весь чемпионат сильнее.

Ранее Сёмин заявил, что будет комментировать переход Джорджевича, когда увидит его на тренировке.