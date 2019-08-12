Медведев заявил, что покупка Малкома стала причиной продажи Джорджевича

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продажу черногорского форварда Луки Джорджевича в московский «Локомотив».
Медведев заявил, что покупка Малкома стала причиной продажи Джорджевича
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Главный фактор, почему у Джорджевича не вышло закрепиться в «Зените», — это конкуренция. У нас играют Дзюба, Азмун, Дриусси. Приход Малкома, который тоже является легионером, однозначно привёл нас к выводу, что Джорджевичу будет тяжело проявить себя и попадать в заявку на игру, выходить на поле», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Генеральный директор «Зенита» добавил, что переход сильного игрока в состав прямого конкурента делает весь чемпионат сильнее.

Ранее Сёмин заявил, что будет комментировать переход Джорджевича, когда увидит его на тренировке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить