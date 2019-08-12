Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso

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Тайский гонщик Toro Rosso Александер Албон заменит француза Пьера Гасли в Red Bull.
Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Red Bull.

Гасли же будет выступать в дочерней команде австрийского коллектива — Toro Rosso. Таким образом, он станет партнёром российского пилота Даниила Квята. 

Команды начнут выступать в новых составах уже начиная с Гран-при Бельгии, которое пройдёт с 30 августа по 1 сентября. 

Отмечается, что Албон проведёт за рулём Red Bull девять гонок, а после этого определится, кто станет партнёром голландца Макса Ферстаппена на следующий сезон. 

Ранее Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Венгрии.

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