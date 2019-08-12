Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso
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- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте Red Bull.
Гасли же будет выступать в дочерней команде австрийского коллектива — Toro Rosso. Таким образом, он станет партнёром российского пилота Даниила Квята.
Команды начнут выступать в новых составах уже начиная с Гран-при Бельгии, которое пройдёт с 30 августа по 1 сентября.
Отмечается, что Албон проведёт за рулём Red Bull девять гонок, а после этого определится, кто станет партнёром голландца Макса Ферстаппена на следующий сезон.
Ранее Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Венгрии.