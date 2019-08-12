Сборная России завоевала три медали на ЧЕ по высшему пилотажу

Сборная России выиграла три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу в польском Торуне.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самолётного спорта Москвы.

Дмитрий Самохвалов принёс российской команде золотую медаль на «тёмном» этапе и бронзу в индивидуальном зачёте. В групповом зачёте Россия заняла второе место после команды Франции.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из восьми стран. Помимо сборных России и Франции, на европейском первенстве также выступили команды из Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и с Украины.

Ранее сообщалось, что сборная США выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу вне зачёта.