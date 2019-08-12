СМИ: «Зенит» интересуется футболистом сборной Шотландии

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста.

Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации издания, клуб с берегов Невы в ближайшее время сделает предложение по трансферу игрока в размере £12 млн. Самому хавбеку будет предложен контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю.

Отмечается, что Форрест не хотел бы уходить из «Селтика», но возможное повышение зарплаты может поменять его решение. В коллективе из Глазго так же не намерены расставаться с футболистом.

Форрест является воспитанником «Селтика» и выступает за основной состав команды с 2009 года. В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей за «Селтик», забил 18 мячей и отдал 20 результативных передач. В его активе также 28 игр и пять голов за сборную Шотландии.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив».