СМИ: «Зенит» интересуется футболистом сборной Шотландии

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста.
СМИ: «Зенит» интересуется футболистом сборной Шотландии
  • © ALEX NICODIM
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Scottish Sun

По информации издания, клуб с берегов Невы в ближайшее время сделает предложение по трансферу игрока в размере £12 млн. Самому хавбеку будет предложен контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю. 

Отмечается, что Форрест не хотел бы уходить из «Селтика», но возможное повышение зарплаты может поменять его решение. В коллективе из Глазго так же не намерены расставаться с футболистом. 

Форрест является воспитанником «Селтика» и выступает за основной состав команды с 2009 года. В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей за «Селтик», забил 18 мячей и отдал 20 результативных передач. В его активе также 28 игр и пять голов за сборную Шотландии.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив».

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