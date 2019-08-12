Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
- Reuters
Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На минувшей неделе 23-летний теннисист дошёл до финала турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Другой российский игрок Карен Хачанов, проигравший Медведеву в полуфинале, опустился на девятую строчку. Андрей Рублёв остался на 70-й позиции.
Возглавлять рейтинг продолжает серб Новак Джокович. За ним располагается Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.
Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака возглавила рейтинг WTA.