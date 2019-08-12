Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

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Россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
  • Reuters

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На минувшей неделе 23-летний теннисист дошёл до финала турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Другой российский игрок Карен Хачанов, проигравший Медведеву в полуфинале, опустился на девятую строчку. Андрей Рублёв остался на 70-й позиции.

Возглавлять рейтинг продолжает серб Новак Джокович. За ним располагается Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака возглавила рейтинг WTA.

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