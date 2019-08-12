Японка Осака возглавила рейтинг WTA

Японка Наоми Осака поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Осака дошла до четвертьфинала турнира в канадском Торонто.

Австралийка Эшли Барти теперь опустилась на вторую позицию, а замыкает тройку лучших по-прежнему чешка Каролина Плишкова.

Наивысшую строчку среди российских теннисисток занимает Дарья Касаткина, которая располагается на 41-й позиции. Екатерина Александрова занимает 43-е место, Анастасия Павлюченкова — 45-е, Вероника Кудерметова — 57-е, Маргарита Гаспарян — 59-е, Анастасия Потапова — 76-е, Вера Звонарёва — 84-е, Анна Блинкова — 93-е, Наталья Вихлянцева — 96-е, Мария Шарапова — 97-е.

Ранее Андрей Рублёв обыграл Михаила Кукушкина и вышел в основную сетку турнира АТР в Цинциннати.