Японка Осака возглавила рейтинг WTA

Короткая ссылка
Японка Наоми Осака поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Японка Осака возглавила рейтинг WTA
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Осака дошла до четвертьфинала турнира в канадском Торонто.

Австралийка Эшли Барти теперь опустилась на вторую позицию, а замыкает тройку лучших по-прежнему чешка Каролина Плишкова.

Наивысшую строчку среди российских теннисисток занимает Дарья Касаткина, которая располагается на 41-й позиции. Екатерина Александрова занимает 43-е место, Анастасия Павлюченкова — 45-е, Вероника Кудерметова — 57-е, Маргарита Гаспарян — 59-е, Анастасия Потапова — 76-е, Вера Звонарёва — 84-е, Анна Блинкова — 93-е, Наталья Вихлянцева — 96-е, Мария Шарапова — 97-е.

Ранее Андрей Рублёв обыграл Михаила Кукушкина и вышел в основную сетку турнира АТР в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить