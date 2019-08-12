Агент экс-футболиста «Баварии» Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

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Жан-Пьер Берне, агент бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского «Локомотива».
Агент экс-футболиста «Баварии» Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
  • РИА Новости

«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», — цитирует Берне Sport24.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин оценил шансы на переход Рибери в «Локомотив».

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