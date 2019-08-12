Медведев уступил Надалю в финале турнира АТР в Монреале

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в канадском Монреале.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Надаля. Матч продолжался один час десять минут. Это был первый поединок Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Ранее сообщалось, что Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс.