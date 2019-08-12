Медведев уступил Надалю в финале турнира АТР в Монреале

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в канадском Монреале.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Надаля. Матч продолжался один час десять минут.

Это был первый поединок Рафаэля Надаля и Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс.

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