Медведев уступил Надалю в финале турнира АТР в Монреале
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в канадском Монреале.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Надаля. Матч продолжался один час десять минут.
Это был первый поединок Рафаэля Надаля и Даниила Медведева.
Ранее сообщалось, что Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс.
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