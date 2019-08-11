Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс
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Поединок был остановлен при счёте 3:1 в первом сете в пользу Андрееску. Как сообщает WTA Insider, причиной стала травма спины у Серены Уильямс.
Осознав, что не сможет продолжить поединок, 37-летняя американка расплакалась. Её 19-летняя соперница подошла к титулованной сопернице и обняла её.
Ранее сообщалось, что Кудерметова обыграла Пуиг и вышла в основную сетку турнира WTA в Цинциннати.