Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс

Короткая ссылка
Канадская спортсменка Бьянки Андрееску стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто — её соперница Серена Уильямс не смогла доиграть матч из-за травмы.
Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс
  • © Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson 351705
  • globallookpress.com

Поединок был остановлен при счёте 3:1 в первом сете в пользу Андрееску. Как сообщает WTA Insider, причиной стала травма спины у Серены Уильямс.

Осознав, что не сможет продолжить поединок, 37-летняя американка расплакалась. Её 19-летняя соперница подошла к титулованной сопернице и обняла её.

Ранее сообщалось, что Кудерметова обыграла Пуиг и вышла в основную сетку турнира WTA в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить