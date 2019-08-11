В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

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Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, вчера трагически ушёл из жизни защитник ДФК «Зенит-84» Давлатов Максим. Мы все скорбим, принося искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Максим, ты был нашим другом и партнёром, мы всегда будем помнить тебя», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Футболист погиб на железнодорожных путях. Юноша не услышал сигнала электрички, так как находился в наушниках.

Ранее сообщалось, что чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии.

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