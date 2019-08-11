Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии
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Об этом сообщил финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 18-летний уроженец Чечни только два месяца назад получил гражданство Финляндии и готовился представлять страну на международных первенствах.
Как пишет Postimees, Тасуханов уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда проездом через Эстонию, где произошла авария.
Весной 2019 года Тасуханов завоевал серебряную медаль на первенстве Финляндии среди взрослых в весовой категории 65 кг.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате ДТП на 64-м году жизни погиб заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин.