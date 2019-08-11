Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии

Пятикратный победитель чемпионата Финляндии по борьбе среди юношей в возрасте младше 17 и 20 лет уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов погиб в результате ДТП в Эстонии.

Об этом сообщил финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 18-летний уроженец Чечни только два месяца назад получил гражданство Финляндии и готовился представлять страну на международных первенствах.

Как пишет Postimees, Тасуханов уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда проездом через Эстонию, где произошла авария.

Весной 2019 года Тасуханов завоевал серебряную медаль на первенстве Финляндии среди взрослых в весовой категории 65 кг.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате ДТП на 64-м году жизни погиб заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин.