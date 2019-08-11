Перед игрой с «Челси» над «Олд Траффордом» пролетел самолёт с баннером против владельцев МЮ

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» провели акцию против владельцев клуба перед игрой первого тура Английской премьер-лиги с «Челси».
Перед игрой с «Челси» над «Олд Траффордом» пролетел самолёт с баннером против владельцев МЮ
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Перед стартом поединка «Манчестер Юнайтед» — «Челси» над стадионом «Олд Траффорд» пролетел самолёт с баннером, призывающим владельцев команды хозяев, семью Глэйзеров, передать права на управления клубом.

Большое количество фанатов МЮ недовольны положением клуба под руководством американских владельцев.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в стартовом матче АПЛ.

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