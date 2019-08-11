Перед игрой с «Челси» над «Олд Траффордом» пролетел самолёт с баннером против владельцев МЮ
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Перед стартом поединка «Манчестер Юнайтед» — «Челси» над стадионом «Олд Траффорд» пролетел самолёт с баннером, призывающим владельцев команды хозяев, семью Глэйзеров, передать права на управления клубом.
Fans have been protesting against United's owners on social media throughout the summer https://t.co/RALQ4ezixC— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) August 11, 2019
Большое количество фанатов МЮ недовольны положением клуба под руководством американских владельцев.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в стартовом матче АПЛ.