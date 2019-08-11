СМИ: Рибери отклонил предложения Саудовской Аравии, Нидерландов и России
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- globallookpress.com
Как сообщает Sky Sport, 36-летний французский полузащитник Франк Рибери отклонил предложения о продолжении карьеры в России, Нидерландах и Саудовской Аравии. В РПЛ интерес к нему приписывали московскому «Локомотиву».
По информации источника, в настоящий момент главным претендентом на опытного игрока является итальянская «Фиорентина».
Франк Рибери стал свободным агентом после окончания контракта с «Баварией». За мюнхенский клуб француз выступал с 2007 года.
Ранее Василий Кикнадзе опроверг интерес «Локомотива» к Рибери.