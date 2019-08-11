СМИ: Рибери отклонил предложения Саудовской Аравии, Нидерландов и России

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Французский полузащитник Франк Рибери не собирается продолжать карьеру в России, Нидерландах или на Ближнем Востоке.
СМИ: Рибери отклонил предложения Саудовской Аравии, Нидерландов и России
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sport, 36-летний французский полузащитник Франк Рибери отклонил предложения о продолжении карьеры в России, Нидерландах и Саудовской Аравии. В РПЛ интерес к нему приписывали московскому «Локомотиву».

По информации источника, в настоящий момент главным претендентом на опытного игрока является итальянская «Фиорентина».

Франк Рибери стал свободным агентом после окончания контракта с «Баварией». За мюнхенский клуб француз выступал с 2007 года.

Ранее Василий Кикнадзе опроверг интерес «Локомотива» к Рибери.

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