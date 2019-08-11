Кокорин рассказал футболистам «Салюта», почему смеялся в зале суда

Осуждённый футболист Александр Кокорин после товарищеского матча с «Салютом» в колонии рассказал игрокам белгородского клуба, почему смеялся во время судебных заседаний.

«Первые пару месяцев мы вообще не понимали, что происходит. Думали, что нас сейчас отпустят, мы разберёмся, через два месяца будет суд и всё всем станет понятно. А потом, когда всё это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что не будет ничего хорошего — и на судах уже так: «Ха-ха, хи-хи». Нам говорили: «Что вы смеётесь?» — А чего же не смеяться? Там уже над судьями», — заявил Кокорин на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Салюта».

Футболист «Зенита» осуждён на полтора года колонии общего режима за участие в серии потасовок в центре Москвы, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее сообщалось, что в колонии предоставят положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.