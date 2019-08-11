Кокорин рассказал футболистам «Салюта», почему смеялся в зале суда

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Осуждённый футболист Александр Кокорин после товарищеского матча с «Салютом» в колонии рассказал игрокам белгородского клуба, почему смеялся во время судебных заседаний.
Кокорин рассказал футболистам «Салюта», почему смеялся в зале суда
  • РИА Новости

«Первые пару месяцев мы вообще не понимали, что происходит. Думали, что нас сейчас отпустят, мы разберёмся, через два месяца будет суд и всё всем станет понятно. А потом, когда всё это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что не будет ничего хорошего — и на судах уже так: «Ха-ха, хи-хи». Нам говорили: «Что вы смеётесь?» — А чего же не смеяться? Там уже над судьями», — заявил Кокорин на видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Салюта».

Футболист «Зенита» осуждён на полтора года колонии общего режима за участие в серии потасовок в центре Москвы, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее сообщалось, что в колонии предоставят положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.

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