Ставшие жертвами сексизма женщины-арбитры получат приглашение на матч за Суперкубок УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций пригласил на матч за Суперкубок УЕФА женщин-арбитров Анналису Моччу и Джулию Никастро, подвергшихся сексистским нападкам у себя в стране.

«Мы решительно осуждаем любые формы сексистского, дискриминационного, унижающего достоинство или оскорбительного поведения по отношению к женщинам-судьям, достойным самого высокого уважения за решающий вклад, который они вносят не только в продвижение женского футбола, но и в общее развитие футбола в Европе», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют «Ливерпуль» и «Челси».

Ранее сообщалось, что эту игру впервые будут судить женщины-арбитры.