Ставшие жертвами сексизма женщины-арбитры получат приглашение на матч за Суперкубок УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций пригласил на матч за Суперкубок УЕФА женщин-арбитров Анналису Моччу и Джулию Никастро, подвергшихся сексистским нападкам у себя в стране.
Ставшие жертвами сексизма женщины-арбитры получат приглашение на матч за Суперкубок УЕФА
  • ©PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
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«Мы решительно осуждаем любые формы сексистского, дискриминационного, унижающего достоинство или оскорбительного поведения по отношению к женщинам-судьям, достойным самого высокого уважения за решающий вклад, который они вносят не только в продвижение женского футбола, но и в общее развитие футбола в Европе», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют «Ливерпуль» и «Челси».

Ранее сообщалось, что эту игру впервые будут судить женщины-арбитры.

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