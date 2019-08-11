Ставшие жертвами сексизма женщины-арбитры получат приглашение на матч за Суперкубок УЕФА
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«Мы решительно осуждаем любые формы сексистского, дискриминационного, унижающего достоинство или оскорбительного поведения по отношению к женщинам-судьям, достойным самого высокого уважения за решающий вклад, который они вносят не только в продвижение женского футбола, но и в общее развитие футбола в Европе», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют «Ливерпуль» и «Челси».
Ранее сообщалось, что эту игру впервые будут судить женщины-арбитры.