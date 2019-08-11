Клюева и Королёва завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с трамплина
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- РИА Новости
Россиянки набрали в сумме 290,70 балла. Вторыми стали немки Лена Хенчель и Тина Пунцель (288,87), третье место заняли украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37).
Сборная России лидирует в медальном зачёте турнира в Киеве, завоевав шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Чемпионат Европы завершится 11 августа.
Ранее Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина.