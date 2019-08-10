Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

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Россиянка Виталия Королёва победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Королёва показала результат 266,70 балла. Второй стала украинка Алёна Федорова (263,45 балла), третье место заняла ещё одна россиянка Кристина Ильиных (263,05).

Сборная России лидирует в медальном зачёте турнира в Киеве, завоевав пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Чемпионат Европы завершится 11 августа.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли золотую медаль ЧЕ в синхронных прыжках в воду.

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