Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»

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«Локомотив» объявил стартовый состав на матч пятого тура РПЛ с «Уралом».
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»
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С первых минут на поле у железнодорожников выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.

Стартовый состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Вараздат Ароян, Артём Фидлер, Николай Димитров, Роман Емельянов, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Рафал Августиняк, Андрей Панюков. 

Ранее «Арсенал» обыграл «Уфу» в пятом туре РПЛ.

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