Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»

«Локомотив» объявил стартовый состав на матч пятого тура РПЛ с «Уралом».

С первых минут на поле у железнодорожников выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.

Стартовый состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Вараздат Ароян, Артём Фидлер, Николай Димитров, Роман Емельянов, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Рафал Августиняк, Андрей Панюков.

Ранее «Арсенал» обыграл «Уфу» в пятом туре РПЛ.