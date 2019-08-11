Футболист ЦСКА Шарлия: Фернандес — Месси правой бровки

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Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия назвал футболиста, который его больше всех впечатлил в составе армейцев.
Футболист ЦСКА Шарлия: Фернандес — Месси правой бровки
  • РИА Новости

«Больше всех в ЦСКА меня впечатлил Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес — это Месси правой бровки!» — цитирует Шарлию официальный сайт ЦСКА.

Он также отметил среди одноклубников хавбека Николу Влашича, голкипера Игоря Акинфеева и защитника Игоря Дивеева. 

Ранее сообщалось, что футболист «Эвертона» Боласье отказался переходить в ЦСКА.

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