На стадионе голландского футбольного клуба АЗ обвалилась крыша

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На стадионе «АФАС» в Алкмааре, где проводит домашние матчи клуб Эредивизи АЗ, обвалилась часть крыши над центральной трибуной.
На стадионе голландского футбольного клуба АЗ обвалилась крыша
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Фото обвалившейся крыши опубликовал журналист Брайан Вийкер в Twitter. Сообщается, что упавшая конструкция разрушила часть трибун. В результате обвала никто не пострадал.

Ближайший матч на стадионе должен был состояться 15 августа. В рамках Лиги Европы АЗ должен был принять «Мариуполь».

Ранее сообщалось, что около 500 болельщиков «Спартака» посетили матч команды с «Туном» в Лиге Европы.

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