На стадионе голландского футбольного клуба АЗ обвалилась крыша

На стадионе «АФАС» в Алкмааре, где проводит домашние матчи клуб Эредивизи АЗ, обвалилась часть крыши над центральной трибуной.

Фото обвалившейся крыши опубликовал журналист Брайан Вийкер в Twitter. Сообщается, что упавшая конструкция разрушила часть трибун. В результате обвала никто не пострадал.

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadionpic.twitter.com/dKklzCuhou — Brian Wijker (@BrianWijker) 10 августа 2019 г.

Ближайший матч на стадионе должен был состояться 15 августа. В рамках Лиги Европы АЗ должен был принять «Мариуполь».

Ранее сообщалось, что около 500 болельщиков «Спартака» посетили матч команды с «Туном» в Лиге Европы.