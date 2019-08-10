СМИ: В «Нижнем Новгороде» могут уволить всё руководство клуба

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В ближайшее время в клубе Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» могут произойти большие кадровые перестановки.
СМИ: В «Нижнем Новгороде» могут уволить всё руководство клуба
  • © pixabay.com

Как сообщает «Чемпионат», «Нижний Новгород» может уволить главного тренера команды Дмитрия Черышева, а также высшее руководство клуба, включая спортивного и генерального директора. Причиной кадровой чистки называются неудовлетворительные результаты на старте сезона.

В первых шести турах ФНЛ «Нижний Новгород» набил пять очков, занимая 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста намерен помочь возродить футбольный клуб СКА.

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