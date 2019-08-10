СМИ: В «Нижнем Новгороде» могут уволить всё руководство клуба
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Как сообщает «Чемпионат», «Нижний Новгород» может уволить главного тренера команды Дмитрия Черышева, а также высшее руководство клуба, включая спортивного и генерального директора. Причиной кадровой чистки называются неудовлетворительные результаты на старте сезона.
В первых шести турах ФНЛ «Нижний Новгород» набил пять очков, занимая 16-е место в турнирной таблице.
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