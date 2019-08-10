Лэмпард запретил футболистам «Челси» говорить о трансферном бане клуба

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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лампард считает, что обсуждение трансферного бана, наложенного на клуб, помешает футболистам держать планку выступлений на высоком уровне.
Лэмпард запретил футболистам «Челси» говорить о трансферном бане клуба
  • Reuters

«Я не хочу, чтобы футболисты говорили о запрете, я сказал им об этом на первой встрече. Не хочу, чтобы мы рассуждали, что значит успех, снижая собственные стандарты. Я уверен, мы способны сохранить уровень клуба даже при нынешних условиях», — цитирует тренера «Челси» Sky Sports.

Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года. Первый официальный матч во главе команды британский специалист проведёт 11 августа. В рамках первого тура Английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Ранее Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем.

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