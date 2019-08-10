Лэмпард запретил футболистам «Челси» говорить о трансферном бане клуба

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лампард считает, что обсуждение трансферного бана, наложенного на клуб, помешает футболистам держать планку выступлений на высоком уровне.

«Я не хочу, чтобы футболисты говорили о запрете, я сказал им об этом на первой встрече. Не хочу, чтобы мы рассуждали, что значит успех, снижая собственные стандарты. Я уверен, мы способны сохранить уровень клуба даже при нынешних условиях», — цитирует тренера «Челси» Sky Sports.

Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года. Первый официальный матч во главе команды британский специалист проведёт 11 августа. В рамках первого тура Английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Ранее Лэмпард рассказал о встрече с Абрамовичем.